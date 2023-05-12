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Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Giresun'un Görele ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Giresun'un Görele ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçenin Hamzalı köyünde Köksal Tenk'in (46) kullandığı 07 HSZ 85 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Tenk'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tenk'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Giresun Güncel Haberler

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