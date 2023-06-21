Giresun'da derede mahsur kalan köpek kurtarıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde, derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçe merkezindeki Boncukçu Deresi'nde mahsur kalmış köpeği gören vatandaşlar, durumu Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, dereye girerek köpeği bulunduğu yerden aldı.

Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.