Üye Girişi
Haberler
Giresun'da derede mahsur kalan köpek kurtarıldı

Giresun'da derede mahsur kalan köpek kurtarıldı

Güncel Haberler

Giresun'un Espiye ilçesinde, derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Giresun'un Espiye ilçesinde, derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçe merkezindeki Boncukçu Deresi'nde mahsur kalmış köpeği gören vatandaşlar, durumu Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, dereye girerek köpeği bulunduğu yerden aldı.

Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

Hisarcık İtfaiye Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title