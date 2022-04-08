Giresun'da dere yatağına devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Giresun'da dere yatağına devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da dere yatağına devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun'un Doğankent ilçesinde dere yatağına devrilen iş makinesinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

DOĞANKENT, GİRESUN (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde dere yatağına devrilen iş makinesinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çatak köyünde Umut Özdemir idaresindeki kara yolları yüklenici firmasına ait iş makinesi dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Umut Özdemir, Doğankent, Giresun, Güncel, Haberler

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