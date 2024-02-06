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Giresun'da Depremzedeler İle Buluşma Programı Düzenlendi

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Giresun'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte misafir edilen afetzedelerin katılımıyla program düzenlendi. Vali, kaymakam, belediye başkanı ve yardım ekipleri depremzede aileler ve çocuklarıyla buluştu.

Giresun'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte misafir edilen afetzedelerin katılımıyla program düzenlendi.

Doğankent ilçesindeki sosyal tesislerde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Rüşan Özden ile deprem bölgesinde görev alan AKUT, İHH, AFAD ekipleri ile gönüllüler, depremzede aileler ve çocuklarıyla buluştu.

Vali Serdengeçti, AA muhabirine, yaklaşık 50 depremzedenin, Dereli ve Doğankent ilçelerinde Giresun'da 22 Ağustos 2020'de sel afeti sonrası inşa edilen afet konutlarında kaldığını söyledi.

Afetzede vatandaşların başlarının tacı olduğunu belirten Serdengeçti, "Ama aynı zamanda ben görüyorum ki onlarla konuşuyorum, devletimiz bu yaralara merhem olma konusunda büyük bir gayret, büyük efor sarf ediyor. Bunu afetzedeler de ifade ediyor." dedi.

Serdengeçti, sıkıntıların gün geçtikçe giderildiğini ifade ederek, "Devletimizin ve milletimizin desteğiyle iyileşme devam ediyor. Giresun da bu noktada elinden gelen her hususu yapmaya devam edecektir. 6 Şubat felaketini unutmayacağız, unutturmayacağız. Önemli olan gönül birlikteliğidir ve bunun Giresun'da sağlandığını görüyoruz." diye konuştu.

Malatya'dan gelen afetzede Ahmet Bakır, acıların bitmediğini, depremi unutamadıklarını dile getirdi.

Malatya'ya yardım getiren araçlarla Giresun'a geldiklerini anlatan Bakır, 3 ay boyunca il merkezinde kaldığını, halkın kendileriyle çok ilgilendiğini vurguladı.

Bakır, kalacak yer konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurduğunu kaydederek, "Çünkü yer bulmam gerekiyordu, çocuklarım okula gidiyordu, onlar da bizi Doğankent'e gönderdi. Burada bize bir ev tahsis ettiler. Sağ olsunlar, bizimle ilgileniyorlar, her konuda bizimle ilgileniyorlar." dedi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Can Akengin Sanat Galerisi'nde, İl Sağlık Müdürlüğünce de Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde deprem bölgesinden fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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