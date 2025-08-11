Giresun'da Denizde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi'nde serinlemek için denize giren bir kişinin kaybolmasının ardından AFAD, polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Dalgıç adamlar ve dronlar kullanılarak yapılan arama devam ediyor.
Giresun'da yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde sahil kenarında serinlemek için denize giren ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, deniz polisi, ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmaları, dalgıç adamlar ve dron eşliğinde sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel