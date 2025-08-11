Giresun'da Denizde Kaybolan Genç Cansız Bedeni Bulundu
Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi'nde denize giren 20 yaşındaki Cihan Tekin kayboldu. Arama çalışmalarında Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan genç, burada hayatını kaybetti.
Giresun'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde sahil kenarında serinlemek için denize giren Cihan Tekin (20), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmaları, dalgıç adamlar ve dron eşliğinde sürdürüldü.
Tekin, arama yapılan alanda ekiplerce bulunarak kıyıya çıkarıldı.
Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Tekin'in, ambulansla kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel