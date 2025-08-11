Giresun'da Denizde Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Cihan Tekin, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu.

GİRESUN'da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Cihan Tekin'in (20), cansız bedeni bulundu.

Olay, kent merkezi Güre Mahallesi sahil kenarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Cihan Tekin, bir süre sonra suda çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılarak kaybolan Tekin için arama çalışmaları başlatıldı. Dalgıçların eşlik ettiği yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının sonucunda Cihan Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıç ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Tekin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hakan KAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
