Giresun'da Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Giresun'da Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Giresun'un Çıtlakkale Mahallesi'nde serinlemek için denize giren baba ve oğlu kayboldu. Baba kurtarıldı, ancak çocuğun akıntıya kapıldığı öğrenildi ve arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çıtlakkale Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren kimliği henüz belirlenemeyen baba ve oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlarca denizden çıkartılan baba, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akıntıya kapılan çocuğu için ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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