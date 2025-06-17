Giresun'da Denizde Kaybolan 10 Yaşındaki Toprak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Giresun'da serinlemek için denize giren 10 yaşındaki Toprak Derme, akıntıya kapılarak kayboldu. Babası Celal Derme kurtarıldı, ancak Toprak için arama çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Aile bekleyişini sürdürüyor.

GİRESUN'da serinlemek için babası Celal Derme (30) ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak Derme (10) için arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor.

Çıtlakkale Mahallesi sahilinde dün serinlemek için denize giren Celal Derme ve oğlu Toprak Derme bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, yardıma koştu. Denizde kurtarılan Celal Derme kıyıya çıkarılırken, oğlu Toprak Derme kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Derme'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Toprak Derme için arama çalışmaları; 111 personel, 26 dalgıç, 7 deniz aracı, 2 dron, 13 araç ve 1 helikopterle 2'nci günde havadan ve karadan devam ediyor. Toprak Derme'nin Teyyaredüzü Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, ailesinin sahil kıyısında umutlu bekleyişi sürüyor.

HABER-KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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