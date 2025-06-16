Giresun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Bir Kayıp Var

Giresun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Bir Kayıp Var
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Giresun'un Çıtlakkale Mahallesi sahilinde denize giren C.D. ve oğlu T.D. boğulma tehlikesi geçirdi. C.D. kurtarılırken, 10 yaşındaki T.D. kayboldu. Ekipler, T.D.'yi bulmak için arama çalışmalarına başladı.

GİRESUN'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren C.D. (30) çevredekiler tarafından kurtarıldı, yanındaki oğlu T.D. (10) ise kayboldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çıtlakkale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren C.D ve oğlu T.D., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. C.D. kıyıya çıkarılırken, oğlu TD ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan C.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

T.D.'nin bulunması için ekipler ara çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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