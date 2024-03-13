Giresun'da define kazısı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Giresun'un Çamoluk ilçesinde izinsiz define kazısı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Giresun'un Çamoluk ilçesinde izinsiz define kazısı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ilçe kırsalında B.K, E.K, H.K. ve N.K'yi izinsiz kazı yaparken yakaladı.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayda kazma, kürek, dedektör ve define aramada kullanıldığı değerlendirilen 4 çubuğa da el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.