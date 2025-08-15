Giresun'da Damla Sulama ile Fındık Verimi İki Kat Artırıldı

Giresun'da babasıyla bahçelerine toprak altı damla sulama sistemi kuran su ürünleri mühendisi Cemil Yılancı, verimi iki kat artırdı.

İzmir'de faaliyet gösteren su ürünleri firmasında çalışan Yılancı, 2020'de memleketi Giresun'un merkeze bağlı Camili köyüne döndü.

Fındıkta verimi artırmak için araştırmalara başlayan Cemil Yılancı, babası Paşa Yılancı ile toprak altı damla sulama sistemi kurmaya karar verdi.

Yaklaşık 4 yıl önce 65 ton kapasiteli su deposu inşa eden baba oğul, 57 dönümlük fındık bahçesinin sulama ve gübreleme işlemlerini, toprak altına yerleştirdikleri damla sulama sistemiyle yapmaya başladı.

Fındıkta dönüm başına 100 kilogram civarında olan rekolte, damla sulama sistemi sayesinde 200 kilogramın üzerine çıktı.

35 yaşındaki Cemil Yılancı, AA muhabirine, 10 yıl İzmir'de çalıştıktan sonra memleketine dönme kararı aldığını söyledi.

Köye döndüğünde fındık üretiminde verim düşüklüğüne çare aramaya başladığını belirten Yılancı, damla sulama olmadan ve doğru gübreleme yapılmadan verimin artmayacağı sonucuna ulaştığını anlattı.

Küresel ısınmanın neden olduğu kuraklıktan bahçelerin de etkilendiğini vurgulayan Yılancı, damla sulamayı zorunluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Damla sulamayla dönüme saatte yaklaşık 10 ton su bırakılıyor

Sistemin, toprağın 15 santimetre altına gömülü borularla işlediğini anlatan Yılancı, 50 santimetre aralıklarla delikler bulunan boruların, dönüme saatte yaklaşık 10 ton su bıraktığını kaydetti.

Yılancı, toprak altında olmadığı takdirde suyun eğimli arazilerden akıp gittiğine dikkati çekerek, "Gübrelemede de suyu direkt kök bölgesine indirmeyi amaçladık. Yabani hayvanların borulara zarar vermemesi için de toprak altını tercih ettik." dedi.

Verimdeki artışın kayda değer olduğunun altını çizen Yılancı, "Dönüm başına alınan miktar 100 kilogram civarındayken, son 4 yılda 200 kilogramın altına hiç düşmedik. Bu sene de 250 kilogramın üzerinde fındık bekliyoruz." diye konuştu.

Bahçenin yakınındaki dereden su kullanmak için DSİ'den gerekli izinleri aldıklarını belirten Yılancı, gübre olarak da suda eriyebilen toz saf gübre kullandıklarını ifade etti.

Cemil Yılancı, damla sulama sistemin maliyetini ikinci yılda verim artışıyla karşıladıklarını söyledi.

Çiftçiliği sevdiğini dile getiren Yılancı, şöyle devam etti:

"Fındıkla ilgilenirken zevk alarak yapıyorum. Çoğu gencimiz bunu yapmıyor. Bu işten keyif aldığım için büyük şehirden döndüm. Verimi de artırınca maddi olarak sıkıntımız da yok. Büyük şehirde yaşamak da zor günümüzde. Burada öyle dertlerimiz yok."

Çocukluğundan bu yana fındıkla ilgilenen 64 yaşındaki Paşa Yılancı ise oğlunun damla sulama fikrini desteklediğini belirtti.

Yılancı, kuraklığa rağmen bahçelerinde su sorunu yaşamadıklarını anlatarak, "Şu anda 3 günde bir su veriyoruz, ürün de bu sene çok kaliteli ve iyi. Bu şekilde devam ediyoruz." dedi.