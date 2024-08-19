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Giresun'da çıkan yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde çıkan yangında yaralanan kadının hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan kadının tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde dün M.K'ye ait evde çıkan ve Ahmet Faruk Karagöz'ün (12) olay yerinde öldüğü yangında yaralanan teyzesi Fatma Karagöz (49), Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Ahmet Faruk ve Fatma Karagöz'ün cenazeleri, Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Karagöz ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Üçtepe Belediye Başkanı Harun Özturk, İlçe Müftüsü Abdullah Bal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim ve vatandaşlar katıldı.

Yangında yaralanan Abdullah Karagöz'ün Espiye Devlet Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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