Giresun'da CHP İl Başkanlığı Kongresi Gerçekleşti
Giresun'da gerçekleştirilen CHP İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Gökhan Şenyürek yeniden göreve seçildi. Oylamada 285 oy kullanıldı ve Şenyürek 173 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.
Giresun'da CHP İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde yapılan kongrede, mevcut il başkanı Gökhan Şenyürek ile Burak Tolga Bektaşoğlu aday oldu.
Kongrede yapılan oylamada, 285 oyun 173'ünü alan Şenyürek yeniden il başkanlığına seçildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel