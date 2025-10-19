Giresun'da CHP İl Başkanlığı Kongresi Gerçekleşti

Giresun'da CHP İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde yapılan kongrede, mevcut il başkanı Gökhan Şenyürek ile Burak Tolga Bektaşoğlu aday oldu.

Kongrede yapılan oylamada, 285 oyun 173'ünü alan Şenyürek yeniden il başkanlığına seçildi.