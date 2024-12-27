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Giresun'da Cezaevinde Fındık İşleme Atölyesi Açıldı

Giresun'da Cezaevinde Fındık İşleme Atölyesi Açıldı
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Giresun'da, cezaevinde fındık işleme atölyesinin açılışı yapıldı. Açılışta Giresun Cumhuriyet Başsavcısı, atölyenin hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Ürünler Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki iş yurtları mağazalarında satışa sunulacak.

Giresun'da cezaevinde oluşturulan fındık işleme atölyesinin açılışı yapıldı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, fındık işleme atölyesinin Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçtiği belirtildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, açılışta yaptığı konuşmada, iş yurtları bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasını amaçladığına işaret etti.

Akkiraz, fındık işleme atölyesinin bu amaca hizmet etmesinin yanı sıra Giresun'un tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Programda, "Tadasun" adı verilen kavrulmuş, natürel fındık ve fındık ezmesi gibi ürünler konukların beğenisine sunuldu.

Açılışta cezaevinde bulunan hükümlülerin rol aldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Öte yandan, burada işlenecek ürünlerin il merkezi ile Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki iş yurtları mağazalarında satışa sunulacağı kaydedildi.

Programa, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Giresun Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yüzbaşı Emre Meral, Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, cezaevinden sorumlu cumhuriyet savcıları Zülfikar Ünal ve Cihat Özer de katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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