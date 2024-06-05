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Giresun'da Çevre Temizliği Etkinliği

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Giresun'da düzenlenen 'Türkiye Çevre Hastası' etkinliği kapsamında sahil kesiminde çevre temizliği yapıldı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, öğrenciler ve diğer katılımcılar plajda çöp topladı. Vali Serdengeçti, çevrenin korunmasının önemine vurgu yaparak Giresun'un eşsiz güzelliğinin korunması gerektiğini belirtti.

Giresun'da "Türkiye Çevre Hastası" etkinlikleri kapsamında sahilde çevre temizliği yapıldı.

Belediye plajında düzenlenen etkinlikte, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, öğrenciler ve diğer katılımcılar, sahil kesiminde çöp topladı.

Vali Serdengeçti, gazetecilere, çevrenin korunmasına büyük önem verilmesi gerektiğini belirterek, Giresun'un eşsiz güzelliğinin bulunduğunu, bunun korunması gerektiği kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Giresun Çevre Etkinlik Güncel Haberler

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