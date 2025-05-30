Giresun'da çevre haftası kutlandı

Giresun'da çevre haftası kutlandı
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Giresun'da çevre haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Giresun'da çevre haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Çevrene İyi Bak" sloganıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Alparslan Türkeş Parkı'nda organize edilen etkinlikte öğrencilerin çevreyle ilgili projeleri sergilendi.

"Plastik Kirliliği ile Mücadele" temalı defile gösterisinin ardından "Denizlerde Plastik Avı" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Cavunt, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin önemini vurguladı.

Türkiye'nin atık konusuna son derece önem vererek sorumluluk bilinciyle yaklaştığının altını çizen Cavunt, sürdürülebilir bir gelecek için bireysel ve toplumsal sorumlulukların da artırılması gerektiğini belirtti.

Çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miras olduğuna dikkat çeken Cavunt, "Bu nedenle sadece bireyler olarak değil, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sanayicilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve özellikle gençlerimizle birlikte bu mücadelede yer almalıyız" dedi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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