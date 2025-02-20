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Giresun'da Cenaze Yıkama ve Kefenleme Kursu Düzenlendi

Giresun'da Cenaze Yıkama ve Kefenleme Kursu Düzenlendi
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Giresun'un Espiye ilçesinde cenaze yıkama ve kefenleme kursu, İlçe Müftülüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlendi. Kursa 15 kişi katıldı ve üç hafta sürdü. Ayrıca, kadınlara yönelik benzer kursların da açılacağı bildirildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde cenaze yıkama ve kefenleme kursu düzenlendi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğindeki kursa 15 kişinin katıldığını söyledi.

Kursun üç hafta sürdüğünü belirten Gülbe, kadınlara yönelik de kurs düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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