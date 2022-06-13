Giresun'da bulunan yavru karaca koruma altına alındı Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan yavru karaca koruma altına alındı. Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan yavru karaca koruma altına alındı. İlçenin Yıldız köyünde bir vatandaşın bulduğu yavru karaca, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarma ekipleri, yavru karacayı Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Sağlık kontrolleri yapılan karacanın durumunun iyi olduğu bildirildi. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Jandarma Bulancak Hisarcık Giresun Güncel Haberler

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