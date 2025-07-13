Giresun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi'nde denizde boğulma tehlikesi geçiren 41 yaşındaki Ü.E., çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ü.E.'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde denize giren Ü.E. (41), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Ü.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ü.E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel