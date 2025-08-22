Giresun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Sevk Edildi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki A.E.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan çocuk ilk müdahalelerin ardından ekiplerce Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel