Giresun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Sevk Edildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki A.E.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı.

Yağlıdere deresine giren 15 yaşındaki A.E.Ö. boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan çocuk ilk müdahalelerin ardından ekiplerce Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
