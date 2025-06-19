Giresun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Baba Hayatını Kaybetti

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Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Celal Derme, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Oğlunun cansız bedeni ise daha önce bulunmuştu.

Giresun'da 4 gün önce denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çıtlakkale Mahallesi sahilinden oğluyla denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Celal Derme (41), Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı olayda denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'nin cansız bedenine 17 Haziran'da ulaşılmıştı.

Baba Celal Derme'nin naaşının, oğlunun cenazesinin defnedildiği memleketi Malatya'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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