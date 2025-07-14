Giresun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 41 yaşındaki Üzeyir Elmalı, hastanede tedavi altına alındıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Üzeyir Elmalı (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde dün denizde boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Elmalı, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Elmalı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel