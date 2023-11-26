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Giresun'da bir kişinin domuzun saldırısından son anda kurtulması cep telefonuyla kaydedildi

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Giresun'un Espiye ilçesinde, bir kişinin yaban domuzunun saldırısından son anda kurtulma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Giresun'un Espiye ilçesinde, bir kişinin yaban domuzunun saldırısından son anda kurtulma anı cep telefonuyla görüntülendi.

İlçenin Çam Mahallesi'nde yerleşim yerine inen yaban domuzu, sabah saatlerinde mezarlık yolunda yürüyen bir kişinin peşinden koşmaya başladı.

Kimliği öğrenilemeyen kişi, son anda fark ettiği domuzdan yana doğru kaçarak kurtulmayı başardı.

Domuz, daha sonra yol boyunca ilerleyerek gözden kayboldu.

Olaya evinin balkonundayken tanık olan Volkan Yakut, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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