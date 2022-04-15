Giresun'da bir kadını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kişi hastanede öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir kadını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan İrem Kostakoğlu'nu (26) dün bina girişinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yunus Emre Albayrak (26), tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü.

Öte yandan, Giresun Belediyesi personeli olan İrem Kostakoğlu'nun cenazesinin, öğle vakti Mevlana Camisi'nde kılınacak namazın ardından Çiçekli köyündeki aile kabristanlığında defnedilmesi planlanıyor.