Giresun'da bir kadını iş yerinde öldüren şüpheli tutuklandı

Giresun'da bir kadını iş yerinde öldüren şüpheli tutuklandı.

Şengül Yeşilkaya'yı (52), Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İsmail Yılmaz (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yılmaz, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine işlediğini söylediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece, Şengül Yeşilkaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatmış, kadının cesedini Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde bulmuştu. Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopside, Yeşilkaya'nın boğularak öldürüldüğü belirlenmiş, kaçan şüpheli polis tarafından yakalanmıştı.