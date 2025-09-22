Giresun'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Caddesi'nde T.C.B. ile H.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine T.C.B, H.K'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen H.K, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan zanlı T.C.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.