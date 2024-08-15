Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Nakledilecek

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

Bulancak ilçesinde 11 Ağustos Pazar günü evindeyken düşen 66 yaşındaki İbrahim Başoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Doktorların önceki gün yaptığı kontrollerde Başoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Giresun Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü yetkililerinin organ bağışı konusunda aileyi ikna etmesiyle gerekli yerlere bilgi verilerek organların alınması için harekete geçildi.

Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinden gelen uzman ekip tarafından alınan organlar, uygun hastalara nakledilmek üzere Erzurum'a götürüldü.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fazıl Kulaklı, gazetecilere, karaciğer ve iki böbreğin Erzurum'daki 3 hastaya şifa olacağını söyledi.

Ailenin organ bağışı konusunda çok duyarlılık gösterdiğini belirten Kulaklı, "Sağ olsunlar, tabii organ bağışı sayıları ülkemizde biraz az ve bundan dolayı ikna süreçlerinde biraz sıkıntı çekiyoruz. Bu vakamızda büyük bir sıkıntı olmadı, organ bağışı konusunda duyarlı bir aileydi." dedi.

Kulaklı, Giresun'da son zamanlarda organ bağışının iyiye gittiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Giresun bu konuda çok kötü durumda olmamakla birlikte çok iyi durumda da değil. Standartların kısmen benzer seviyesinde, kısmen altında ama bu konuda ciddi bir çalışma, ciddi bir emek var. Zaten son zamanlarda da organ bağışı sayımız artıyor. Burada tabii beyin ölümü tanısını koymak da çok önemli."

Organları bağışlanan kişiye Allah'tan rahmet dileyen Kulaklı, yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.