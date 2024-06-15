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Giresun'da Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

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Giresun'da Kurban Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen bayramlaşma töreninde Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Serdengeçti, bayramın bereket ve heyecanını paylaşmaya ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye vurgu yaptı.

Giresun'da, bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen törende, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Serdengeçti, Kurban Bayramı'nın bereket ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Bu bayramda da karşılığını cenab-ı Hakk'tan bekleyerek bizlere bahşedilen nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya, darda olan kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya özen gösterelim." dedi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Giresun Yaşam Güncel Haberler

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