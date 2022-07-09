Giresun'da bayramlaşma programı düzenlendi

Giresun Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Vali Enver Ünlü, Hükümet Konağı önündeki bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, cömertliğin, rahmetin, bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliğinin coşkuyla arttığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ünlü, özellikle Kurban Bayramlarının çocukluktan bugüne kadar herkesin en güzel anılarını barındırarak hafızalarda özel bir yer edindiğini dile getirdi.

Bayramlaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatan Ünlü, Giresun'da bayramı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmek için kamu görevlileriyle her türlü tedbiri aldıklarını da vurguladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu ve İl Müftüsü Muhittin Oral'ın dua ettiği bayramlaşmaya, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.