Giresun'da bayramlaşma programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
 - Güncelleme:
Giresun'da bayramlaşma programı düzenlendi

Giresun Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Giresun Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Vali Enver Ünlü, Hükümet Konağı önündeki bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, cömertliğin, rahmetin, bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliğinin coşkuyla arttığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ünlü, özellikle Kurban Bayramlarının çocukluktan bugüne kadar herkesin en güzel anılarını barındırarak hafızalarda özel bir yer edindiğini dile getirdi.

Bayramlaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatan Ünlü, Giresun'da bayramı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmek için kamu görevlileriyle her türlü tedbiri aldıklarını da vurguladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu ve İl Müftüsü Muhittin Oral'ın dua ettiği bayramlaşmaya, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Kurban Bayramı Hükümet Giresun Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title