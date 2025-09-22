Giresun'da Balkonundan Düşen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Giresun'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Teyyaredüzü Mahallesinde yaşayan M.G. (65), henüz bilinmeyen bir nedenle üçüncü kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.G, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.