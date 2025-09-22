Haberler

Giresun'da Balkonundan Düşen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesinde 65 yaşındaki M.G., evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı hastaneye kaldırdı.

Giresun'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Teyyaredüzü Mahallesinde yaşayan M.G. (65), henüz bilinmeyen bir nedenle üçüncü kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.G, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı

Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.