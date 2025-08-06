Giresun'da Balkonundan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

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Espiye ilçesinde yedinci kattaki evin balkonundan düşen 11 yaşındaki Baran Y., hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Giresun'un Espiye ilçesinde yedinci kattaki evin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Baran Y. (11), yedinci kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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