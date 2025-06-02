Giresun'da Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Giresun'da Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Görele ilçesinde, beşinci kattaki balkonundan düşen 57 yaşındaki Nursel Çakır hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kadın tarafından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirledi.

Giresun'un Görele ilçesinde beşinci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nursel Çakır (57) Kumyalı Mahallesi'nde bir binanın beşinci katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakır'ın cenazesi, Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
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