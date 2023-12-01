Giresun'da balık fabrikasında yangın çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesinde bulunan bir balık fabrikasında çıkan yangında çalışanlar tahliye edildi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Giresun'da fabrikada yangın (2)

Giresun'un Eynesil ilçesinde balık fabrikasında çıkan yangında çalışanlar tahliye edilirken, alevler de itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü fabrikada çıkan yangında yaralı olmadığı öğrenildi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede çalışma başlatıldı. Öte yandan yangının fabrikada oluşturdu hasar da havadan görüntülendi. (DHA)