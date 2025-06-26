Giresun'da Asılsız İhbarda Bulunan Kişiye 15 Bin Lira Ceza

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan S.K. isimli kişiye 15 bin lira idari para cezası uygulandı. İhbarın gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine ceza kesildi.

Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan kişiye 15 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yağlıdere ilçesinin Elmabelen köyünde ikamet eden S.K, 112 Acil Çağrı Merkezine tehdit edildiği yönünde ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerince yapılan araştırmada ihbarın gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığı belirlendi.

Asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişiye ilgili kanun gereği 15 bin lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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