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Son dakika haberi | Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika haberleri... Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü.

Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü. Olayda 3 işçi yaralanırken, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Asansör altında bulunan bir işçinin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlatırken, işçiyi çıkartmak için çalışmalar sürüyor.

(Ahmet Bilge-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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