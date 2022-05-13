Son dakika haberi | Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü. Olayda 3 işçi yaralanırken, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Asansör altında bulunan bir işçinin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlatırken, işçiyi çıkartmak için çalışmalar sürüyor.

(Ahmet Bilge-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel