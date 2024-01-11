Giresun'da aranan cezaevi firarisi köy evinde yakalandı
Giresun'da akrabasını öldürme suçundan hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, saklandığı köy evinde Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Firarinin sık sık kimlik, isim, kılık ve ikamet değiştirdiği belirtildi.
Giresun'da aranan cezaevi firarisi, saklandığı köy evinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, akrabasını öldürme suçundan 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.K'yi yakalamak için özel ekip kurdu.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu A.K'nin Bulancak ilçesindeki bir köyde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü saklandığı evde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen A.K'nin, yakalanmamak için sık sık kimlik, isim, kılık ve ikamet değiştirdiği öğrenildi.