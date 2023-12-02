Üye Girişi
Haberler

Giresun'da Aralık Ayında Asma Dalında Üzüm Şaşkınlığı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir iş yerinin duvarlarında bulunan asmadaki üzümler, görenleri hayrete düşürdü. Karadeniz Bölgesinde soğuk havaların yaşandığı şu günlerde Giresun'da bir asmanın Aralık ayında yaz aylarındaki gibi üzüm vermesi şaşırttı.

Giresun'da Aralık ayında asma dalında üzümü görenler şaşkına döndü

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde bir iş yerinin duvarlarında bulunan asmadaki üzümler, görenleri hayrete düşürdü.

Karadeniz Bölgesinde soğuk havaların yaşandığı şu günlerde Giresun'da bir asmanın Aralık ayında yaz aylarındaki gibi üzüm vermesi şaşırttı. Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde iş yerinin bahçesinde asmanın üzüm vermesini şaşkınlıkla karşılayan Rıfkı İyidere, üzümlerin normalde ağustos ayında olgunlaştığını ancak ilk defa bu kış ayında asma ağacının üzüm verdiğini söyledi. İyidere, "Bu üzüm asmasını yaklaşık 15 sene önce annem dikti. Bizim şaşırdığımız, ilk defa bu aylarda üzüm vermiş olması. Normalde her yıl ağustos aylarına doğru üzüm veriyordu. Küresel ısınmayla birlikte bu yaşadığımız olay, mevsim değişikliğinin bir örneği olsa gerek. Çünkü bu aylarda böyle tatlı bir üzüm yemek bize nasip oldu. Tadı da çok güzel, çok tatlı. İlginç bir durum. Aynı ağustos aylarındaki üzüm gibi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Giresun Eynesil Aralık Tarım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title