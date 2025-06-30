Giresun'da Araç Dereye Devrildi: 3 Yaralı

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Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Giresun'un Espiye ilçesinde aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Avluca köyünde Mutlu Akgün yönetimindeki 34 AH 2345 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülzade Akgün ve Şaban Bal yaralanarak Espiye İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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