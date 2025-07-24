Giresun'da Amca Kardeşini Tabancayla Vurarak Öldürdü
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir amca, tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yeğeni hastaneye kaldırdı ancak müdahale ile kurtarılamadı. Zanlı gözaltına alındı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü.
Kent meydanı mevkisinde F.G. ile yeğeni Ertuğrul G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amcası, Ertuğrul G'ye tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ertuğrul G, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel