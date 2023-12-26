Giresun'da Alzheimer hastası yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Giresun'un Boztekke köyünde yalnız yaşayan Alzheimer hastası 82 yaşındaki Hayriye Yılmaz'ın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Giresun'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Alzheimer hastası yaşlı kadın öldü.
Alınan bilgiye göre, Alzheimer hastası 82 yaşındaki Hayriye Yılmaz'ın merkeze bağlı Boztekke köyünde yalnız yaşadığı evindeki buzdolabının motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Yılmaz yaşamını yitirdi.
Yılmaz'ın cenazesi Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.