Giresun'da Alışveriş Merkezinde İlaçlama Sonrası Zehirlenme Belirtileri

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Giresun'daki bir alışveriş merkezinde ilaçlama sonrası 6 kişide zehirlenme belirtileri görüldü. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu, 4 kişi hastaneye gitmek istemedi. Olayla ilgili teknik analizler sürüyor.

Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde zehirlenme belirtileri gösteren 6 kişiye müdahale edildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Yapılan ilk incelemelerde, alışveriş merkezinde ilaçlama işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Sağlık ekiplerimizce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 vatandaşımız, genel sağlık durumlarının iyi olması sebebiyle hastaneye gitmeyi tercih etmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın ardından kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvuran 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

AFAD İl Müdürlüğüne bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ekiplerince yapılan teknik ölçüm ve analizlerde çevresel değerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğinin altı çizilen açıklamada, mevcut durumun ilgili tüm kurumlarla değerlendirilmeye devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, adli soruşturma sürecinin eş zamanlı olarak başlatıldığı ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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