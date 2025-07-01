Giresun'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Gözaltı
Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, yapılan aramalarda 1 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.
Giresun'un Dereli ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede bir iş yerinde yapılan aramalarda bidonlarda toplam 1 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
İş yeri sahibi U.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel