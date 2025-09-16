Haberler

Giresun'da Aile ve Sosyal Hizmetler için Eğitim Programı Başladı

Güncelleme:
Giresun'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen 'Yerinde Personel Eğitimleri ve Rehberlik Çalışmaları' programı başladı. Eğitimde, çocukların güvenliği ve gelişimi üzerinde durulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek programa, farklı illerden gelen eğiticiler ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan uzmanlar da katılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, açılışta, çocukların toplumun en kıymetli varlıkları olduğunu söyledi.

Söz konusu eğitimlerin önemine dikkati çeken Modaoğlu, çocukların güvenliği, gelişimi ve mutluluğu için attıkları her adımın, geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
