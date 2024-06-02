Giresun'da ağaç devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Güce ilçesinde ormanlık alanda kesim yapıldığı sırada bir kişi üzerine devrilen ağaç sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Giresun'un Güce ilçesinde bir kişi üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda ormanlık alanda kesim yapıldığı sırada Hasan Yaman'ın (40) üzerine ağaç devrildi.
Ağır yaralanan Yaman, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.