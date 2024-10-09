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Giresun'da Afet Risk Azaltma Planı'nda 27 Eylem Tamamlandı

Giresun'da Afet Risk Azaltma Planı'nda 27 Eylem Tamamlandı
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Giresun'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında belirlenen 78 eylemden 27'sinin tamamlandığı belirtildi. Vali Serdengeçti, afet risklerini azaltmak için sürdürülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Giresun'da İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında belirlenen 78 eylemden 27'si tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında video konferans sistemi üzerinden düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Vali Serdengeçti, afet risklerinin azaltılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu amaç doğrultusunda tüm illerde olduğu gibi Giresun'da da İRAP hazırlanarak uygulandığını belirten Serdengeçti, "İRAP'ın amacı, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarını bir araya getirerek, koordinasyon içinde sürdürülebilir çözümler üretmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Serdengeçti, eylemlerin izlenmesi ve uygulanmasını takip etmek, kapasite artırıcı çalışmalara katkı sunmak ve olası engelleri ortadan kaldırmanın valiliğin başlıca görevleri arasında olduğunu aktardı.

Giresun İRAP kapsamında 3 amaç, 17 hedef ve 78 eylem belirlendiğini kaydeden Serdengeçti, bu eylemlerden 27'sinin tamamlandığını, 48 eylem üzerinde çalışmaların sürdüğünü, kalan 3 eylemle ilgili de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Serdengeçti, ayrıca afet risklerini azaltma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında "Dere Islahı Çalışmaları İşbirliği" protokolü imzalandığını anımsattı.

Bu kapsamda Giresun'a 8 ekskavatör tahsis edildiğini belirten Serdengeçti, Haziran-Eylül 2024 döneminde DSİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 30,27 kilometrelik dere ıslahı yapıldığını, 222 bin 218 metreküp malzeme taşındığını aktardı.

Serdengeçti, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama hedefiyle çalışmaları kararlılıkla devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel

giresun

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