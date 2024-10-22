Giresun'da 55 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Giresun'da yapılan operasyonla 55 kilo 789 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Giresun'da 55 kilo 789 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen T.B'nin aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada, 55 kilo 789 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.