Giresun'da 43 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Giresun'un Bulancak ilçesinde yapılan operasyonda, 43 litre sahte içki ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Gürcü uyruklu B.C. isimli şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Giresun'un Bulancak ilçesinde 43 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, 43 litre içki ele geçirilen operasyonda Gürcü uyruklu B.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.