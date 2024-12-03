Giresun'da 4 Araçlı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Giresun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda M.Ç. yönetimindeki 06 DFA 626 plakalı otomobil ile U.Y'nin kullandığı 61 ABV 789 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, M.Ç. idaresindeki 28 M 5385 plakalı minibüse, bu araç da D.E'nin kullandığı 28 ACF 919 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Ç, K.Ç. ve M.E.Ç, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.