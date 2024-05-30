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Giresun'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine Çocuk Şenliği düzenlendi

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Giresun'un Espiye ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Çocuk Şenliği düzenlendi. İlçe Müftülüğünce Esentepe Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir ve dua okudu. Tiyatro izleyen çocuklar ise çeşitli oyunlarla eğlendi. İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kurslara katılan öğrencilerden 60'ının Kur'an okuma seviyesine geçtiğini belirtti.

Giresun'un Espiye ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce Esentepe Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler şiir ve dua okudu.

Tiyatro izleyen çocuklar, çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlendi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kurslara katılan 150 öğrenciden 60'ının Kur'an okuma seviyesine geçtiğini belirtti.

Gülbe, çocukların eğlendiği etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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